Расписание на двух направлениях МЦД-2 изменится до 25 октября

Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится с вечера 21 октября до утра 25 октября в связи с ремонтом пути на станции «Люблино». Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта, передает РИА Новости.

Диаметральные поезда «Нахабино — Подольск» и в обратную сторону отменены, пассажиры смогут воспользоваться только поездами из дальнего пригорода. Время между поездами будет увеличено до 40 минут. Часть поездов следует укороченными маршрутами от «Царицыно».

Кроме того, во время ремонта 21 и 22 октября будет закрыт путь в Москву, а 23 и 24 октября — путь в Подмосковье на участке между станциями «Москва-Товарная» и «Царицыно».

11 октября сообщалось, что в Москве на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии столкнулись два поезда. Пострадали пять человек, серьезнее всего — машинист, его зажало в кабине. По данным СМИ, он сломал ногу и повредил шею. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве десятиклассник пытался пронести в метро рюкзак с шестью гранатами Ф-1.