Стало известно, в каком возрасте россияне ощущают себя старыми

По данным исследования ученых МГУ имени М.В. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, россияне начинают считать себя старыми в среднем в 70,7 года. Об этом сообщает РБК.

Ученые сделали данные выводы на основе итогов опроса 1,2 тысячи граждан разных возрастов, семейного положения и уровня дохода из 65 регионов России. У них поинтересовались, в каком возрасте наступает старость, с последующим уточнением, когда, по их мнению, наступает старость у мужчин или женщин.

Благодаря опросу удалось узнать, что люди с хорошим здоровьем считают, что старость начинается позже; молодые люди ожидают наступления старости в более молодом возрасте, чем старшее поколение; женщины считают, что старость наступает в более позднем возрасте по сравнению с мужчинами.

До этого стало известно, что число пенсионеров в России в 2023 году вырастет на 1,1 млн человек, при этом в 2024 году — на 569 тыс.

Согласно графику пенсионной реформы 2019 года, в 2023 году в России на пенсию по старости не выходят ни мужчины, ни женщины, и это связано с завершением «переходного» периода, когда пенсии назначались на полгода раньше до официального наступления возраста.

Ранее Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».