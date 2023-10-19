Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, в каком возрасте россияне ощущают себя старыми

РАН и МГУ: жители России начинают ощущать себя старыми в среднем в 70,7 года

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

По данным исследования ученых МГУ имени М.В. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, россияне начинают считать себя старыми в среднем в 70,7 года. Об этом сообщает РБК.

Ученые сделали данные выводы на основе итогов опроса 1,2 тысячи граждан разных возрастов, семейного положения и уровня дохода из 65 регионов России. У них поинтересовались, в каком возрасте наступает старость, с последующим уточнением, когда, по их мнению, наступает старость у мужчин или женщин.

Благодаря опросу удалось узнать, что люди с хорошим здоровьем считают, что старость начинается позже; молодые люди ожидают наступления старости в более молодом возрасте, чем старшее поколение; женщины считают, что старость наступает в более позднем возрасте по сравнению с мужчинами.

До этого стало известно, что число пенсионеров в России в 2023 году вырастет на 1,1 млн человек, при этом в 2024 году — на 569 тыс.

Согласно графику пенсионной реформы 2019 года, в 2023 году в России на пенсию по старости не выходят ни мужчины, ни женщины, и это связано с завершением «переходного» периода, когда пенсии назначались на полгода раньше до официального наступления возраста.

Ранее Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий