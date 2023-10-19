В России подорожала аренда домов на Новый год

Большинство россиян — 60% — будут отмечать Новый год дома. В новогоднее путешествие поедут лишь 15% опрошенных, а 8% россиян планируют встретить Новый год за городом или на даче. Это показало исследование ЮMoney и «Суточно.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 7% респондентов пойдут в гости, а 5% проведут новогоднюю ночь на городских площадках. Остальные опрошенные пока ничего не планировали.

Больше половины россиян — 58% — планируют отмечать Новый год с семьей. В одиночестве собираются праздновать 18% опрошенных, в компании друзей — 15%. Еще 5% респондентов встретят 2024 год с котом или с собакой, а 4% пока не решили.

Почти половина — 49% россиян — планирует в новогодние праздники есть, спать и смотреть телевизор. А 31% опрошенных хотят встретиться с друзьями или родственниками. Еще 17% будут гулять по новогодним ярмаркам, кататься на коньках и на горках, 13% собираются посетить баню или аквапарк, 12% планируют ходить в кино, театры или по торговым центрам. Выбраться в соседний город хотят только 8%.

По данным аналитиков «Суточно.ру», в Московской области выросли цены на аренду домов на Новый год — на 16% по сравнению с прошлым годом. Средняя арендная ставка составляет 21 148 рублей за сутки.

Больше всего бронирований приходится на Дмитров, Наро-Фоминск, Отрадное, Зеленоград, Истру, Коломну и Яхрому. Самые популярные даты для аренды — 30 и 31 декабря. В среднем россияне бронируют дома на трое суток и тратят 60 696 рублей. В прошлые праздники траты составляли в среднем 47 770 рублей — это на 27% меньше.

«Больше всего бронирований будет в декабре. Пока спрос не очень высокий — в Московской области зарезервировано не более 30% квартир и домов. А это значит, что еще можно найти хорошие варианты», — прокомментировал Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор сервиса «Суточно.ру».

Россияне, которые собираются в новогодние путешествия, уже начали бронировать отели и покупать билеты на транспорт.

«Одна из основных тенденций в туризме — рост популярности отдыха внутри страны, в том числе автобусных туров. В новогодние праздники это не изменится, многие уже резервируют жилье и планируют проезд. Так, за первую неделю октября обороты площадок, которые продают билеты на автобусы, выросли на 17% по сравнению с предшествующей неделей. Покупок стало на 20% больше, а плательщиков — на 15% больше. Средний чек почти не изменился и составил 6 930 рублей», — отметила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

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