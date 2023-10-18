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В Челябинске массовая драка около алкомаркета закончилась приездом скорой помощи

В Челябинске около алкомаркета произошла массовая драка

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Челябинске ищут зачинщика драки, в которой пострадали несколько человек. Об этом сообщает URA.RU.

Инцидент произошел на улице Братьев Кашириных, около алкомаркета. На месте происшествия очевидцы заметили три машины скорой помощи.

«По предварительным данным, среди пострадавших есть женщина. Сейчас выясняются все подробности», — сообщается в публикации.

Медицинская помощь понадобилась нескольким участникам конфликта. О точном количестве госпитализированных граждан и характере их травм информация не уточняется.

Зачинщик покинул место инцидента. На данный момент оперативные службы и сотрудники МВД приняли необходимые меры для задержания подозреваемого.

Ранее в Москве двух подростков задержали за избиение школьников и массовые драки.

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