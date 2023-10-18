Россиянин взорвал гранату в торговом комплексе

В Челябинске задержали мужчину, который взорвал гранату в торговом комплексе. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел в ТЦ «Кольцо». Охрана заметила странного мужчину и хотела вывести его из здания, но в этот момент он достал страйкбольную гранату и взорвал ее. С места происшествия россиянин сбежал.

«Пострадавших нет, ущерба нет. Были вызваны сотрудники полиции, они установили его личность», — сообщили в администрации торгового комплекса.

Как сообщает URA.RU, подозреваемый во всем признался и принес извинения за доставленный дискомфорт. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. После всех необходимых мероприятий правоохранители вынесут процессуальное решение.

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