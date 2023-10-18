Эколог объяснила, вредно ли пальмовое масло

В состав пальмового масла входят те же самые жирные кислоты, что и в других растительных маслах, такие как стеариновая, олеиновая и пальмитиновая. Об этом в интервью «Общественной службе новостей» рассказала заведующая кафедрой физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Ирина Пронина. По ее словам, пальмовое масло, равно как и любые другие жиры, безопасно при умеренном употреблении.

«Никакого вреда здоровью пальмовое масло принести не может, если, конечно, соблюдена технология его производства. А по полезным свойствам оно в чем-то конкурирует с давно используемыми и привычными нам растительными маслами: подсолнечным, кукурузным, льняным и другими», — отметила Пронина.

Однако, по ее словам, пальмовое масло, как и любые жиры, следует сократить или вовсе исключить из рациона людям, страдающим повышенным содержанием холестерина, атеросклерозом и заболеваниями печени.

Завотделением хирургического лечения дисфункций диафрагмы и сердечной недостаточности НКЦ 1 РНЦХ им. Петровского Андрей Лысенко до этого отмечал, что гидрогенизированные растительные жиры не перерабатываются в организме и накапливаются в сосудах и железах, поэтому потребление майонеза и пальмового масла опасно.

Ранее россиян предупредили о возможном росте цен на растительное масло.