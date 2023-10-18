Нутрициолог назвала продукт, который спасет от запоров

Продукты из сои, в частности тофу (соевый творог) содержит пищевые волокна, которые поддерживают здоровье кишечника и избавляют от запоров. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала нутрициолог Наталья Костенко. Также, по ее словам, соевые бобы являются источником полезных жиров омега 3-6, витаминов группы В и минералов, таких как магний и калий.

«В тофу мало калорий и жиров, но много белка и клетчатки, что способствует насыщению и контролю аппетита. Включение тофу в сбалансированный рацион может способствовать достижению целей по контролю веса», — продолжила специалист.

Он добавила, что тофу является богатым источником растительных соединений, помогающих регулировать уровень гормонов и облегчить симптомы менопаузы у женщин.

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург до этого отмечал, что тофу способствует профилактике возрастных болезней и увеличению продолжительности жизни.

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