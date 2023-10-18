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Ученые предложили оберегающее от COVID-19 правило пяти секунд

В Японии изобрели оберегающее от COVID-19 правило пяти секунд

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Ученые из International Pacific University в Японии изобрели правило пяти секунд, оберегающее от заражения COVID-19. Результаты исследования опубликовали в Scientific Reports.

Ученые изучили скорость движения мельчайших частиц, которые выделяются изо рта человека во время дыхания и речевого процесса. Для проведения исследования они применили лазерный лист и высокоскоростную камеру.

По результатам исследования ученые заключили, что вероятность заражения вирусом достигает своего максимального значения в пределах пяти секунд. Это касается как открытых пространств, так и закрытых помещений.

Основываясь на полученных данных, ученые предлагают сократить время близкого контакта при личных встречах до пяти секунд, чтобы снизить вероятность передачи COVID-19 воздушно-капельным путем.

Ранее в Петербургском университете предупредили о тройной эпидемии вирусов в России.

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