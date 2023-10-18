В Санкт-Петербурге открылся фестиваль «Чайковский. Перезагрузка»

В Санкт-Петербурге к 130-летию памяти Чайковского и 320-летию со дня основания города стартовал международному фестиваль «Чайковский. Перезагрузка», сообщает пресс-служба фестиваля. Мероприятия фестиваля продлятся до 12 ноября.

На гала-концерте 17 октября выступил Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Дмитрия Юровского. Музыканты исполнили «Итальянское каприччио» и «Симфонию №4» Петра Чайковского. Также прозвучали «Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром», сольную партию исполнил Сергей Ролдугин.

«Когда мы готовили проект, то задумывались, как можно переосмыслить личность Чайковского. Кем сегодня для нас является этот композитор? Такая возможность порассуждать будет на фестивале, где каждый ответит на этот вопрос по-своему. За три недели мы планируем сделать 30 концертов, каждый вечер. Это будет огромный фестиваль, и я очень рад, что у меня есть Россия и мы работаем вместе», — рассказал художественный руководитель проекта Ханс-Йоахим Фрай.

Отмечается, что в рамках фестиваля, помимо концертов, также состоятся оперные спектакли, выставки, образовательные мероприятия, показы фильмов и форумы. «Чайковский. Перезагрузка» охватит всю Ленинградскую область – мероприятия фестиваля будут проходить на ее ведущих площадках.

«В таком городе как Санкт-Петербург, этот фестиваль очень к месту. Я думаю, для публики это будет интересное начинание того, что должно быть продолжено на многие годы», — добавил виолончелист, народный артист России Сергей Ролдугин.

Напомним, международный фестиваль «Чайковский. Перезагрузка» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.