Педофил похитил 11-летнюю девочку и больше суток держал взаперти, развращая и домогаясь ее

Педофил из Шотландии похитил 11-летнюю девочку и подверг ее сексуальному насилию, продержав ребенка в своем доме около 27 часов. Об этом сообщает Mirror.

В феврале Эндрю Миллер, который также использует имя Эми Джордж, переоделся в женскую одежду и предложил незнакомой девочке подвезти ее. Когда ребенок согласился и сел в машину, Миллер отвез жертву к себе домой и подверг насилию.

Местонахождение пропавшей девочки устанавливали более суток, и все это время преступник развращал ее, домогался и насиловал. В какой-то момент он заснул в женском белье, заставив узницу спать с ним в одной кровати, но та нашла стационарный телефон и позвонила по номеру 999. Она рассказала полиции, что к ней прикасались неподобающим образом.

Сам насильник заявил, что подвез школьницу, потому что «она замерзла», и назвал требование спать с ним в одной кровати проявлением «материнской заботы». Судья характеризовал произошедшее с потерпевшей как «худший кошмар для каждого родителя».

В итоге подсудимого признали виновным в похищении, сексуальном нападении, просмотре порнографии в присутствии ребенка младше 13 лет и хранении 242 порнографических изображений детей и приговорили к 20 годам лишения свободы.

Ранее житель Барнаула насиловал свою дочь, «избавляя» ее от влечения к однокласснице в течение четырех лет.