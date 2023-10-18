Нейросеть Сбера поможет продавать непрофильные активы

Нейросетевая модель Сбера GigaChat поможет разместить объявление на сервисе по продаже непрофильных активов и залогового имущества Portal DA, сообщает пресс-служба банка. Теперь нейросеть может автоматически составить текстовое описание объекта.

Отмечается, что с помощью функции можно задать до 50 характеристик. При этом, чем больше полей заполнит пользователь, тем качественнее будет текст.

«Теперь не придется долго думать о том, как создать «продающий» текст и учесть все нюансы — нужно всего лишь внести максимальное количество параметров на этапе создания объявления и нажать кнопку «Создать с GigaChat». GigaChat создаст несколько вариантов описания, взяв за основу параметры объекта», — говорится в сообщении.

Воспользоваться новой опцией можно в веб-версии Portal DA, а также в приложении для iOS-устройств.

«Сервис Portal DA прошел путь от ресурса, где можно увидеть непрофильные или проблемные активы Сбера, до крупнейшей площадки, экспонирующей бизнес-активы более чем 300 компаний и 50 банков. С начала этого года объем сделок с инвесторами Portal DA превысил 13 млрд руб., при показателе 7 млрд за аналогичный период 2022 года», — отметил вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Кирилл Демин.

По его словам, интеграция GigaChat поможет пользователям создавать текстовые описания объектов на естественном языке.