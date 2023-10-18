Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нейросеть Сбера поможет продавать непрофильные активы

GigaChat создаст пользователям Portal DA текстовые описания для объявлений

close
100%
Pexels

Нейросетевая модель Сбера GigaChat поможет разместить объявление на сервисе по продаже непрофильных активов и залогового имущества Portal DA, сообщает пресс-служба банка. Теперь нейросеть может автоматически составить текстовое описание объекта.

Отмечается, что с помощью функции можно задать до 50 характеристик. При этом, чем больше полей заполнит пользователь, тем качественнее будет текст.

«Теперь не придется долго думать о том, как создать «продающий» текст и учесть все нюансы — нужно всего лишь внести максимальное количество параметров на этапе создания объявления и нажать кнопку «Создать с GigaChat». GigaChat создаст несколько вариантов описания, взяв за основу параметры объекта», — говорится в сообщении.

Воспользоваться новой опцией можно в веб-версии Portal DA, а также в приложении для iOS-устройств.

«Сервис Portal DA прошел путь от ресурса, где можно увидеть непрофильные или проблемные активы Сбера, до крупнейшей площадки, экспонирующей бизнес-активы более чем 300 компаний и 50 банков. С начала этого года объем сделок с инвесторами Portal DA превысил 13 млрд руб., при показателе 7 млрд за аналогичный период 2022 года», — отметил вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Кирилл Демин.

По его словам, интеграция GigaChat поможет пользователям создавать текстовые описания объектов на естественном языке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий