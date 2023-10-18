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Врач рассказала, какие факторы вызывают шелушение кожи

Врач Шашкова: несбалансированное питание может вызвать шелушение кожи

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Shutterstock

Чаще всего кожа может шелушиться из-за негативного воздействия окружающей среды, рассказала Pravda.Ru врач-терапевт медицинской компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника» Ольга Шашкова.

В частности, влияние могут оказывать ветер, мороз, ультрафиолетовые лучи и сухой воздух в помещении, особенно в отопительный сезон. Эти факторы приводят к тому, что кожа теряет влагу, в результате чего появляется шелушение, пояснила эксперт. Еще один фактор — обезвоживание организма из-за недостаточного потребления чистой питьевой воды.

Врач также советует обратить внимание на свой рацион, потому что несбалансированное питание может также приводить к сухости, зуду и шелушениям кожи. В частности, организму может не хватать кальция, цинка и железа, витаминов А, В6, С, D, Е, а также В3, РР. Помимо этого, проблемы с кожей могут возникать при некоторых кожных заболеваниях, аллергических и гормональных нарушениях, в особенности при дефиците или переизбытке половых гормонов, гормонов щитовидной железы, заболеваниях ЖКТ и не только.

Чтобы установить точную причину недуга, Шашкова советует обратиться к врачу.

Врач-дерматовенеролог, трихолог Наталия Жовтан до этого говорила, что нехватка витаминов А, С и Е может привести к сухости, шелушению, снижению тонуса и преждевременному старению кожи. По ее словам, каждая группа витаминов отвечает за комплекс процессов, взаимодействуя между собой.

Ранее эксперты рассказали, из каких этапов должен состоять уход за кожей лица.

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