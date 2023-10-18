Российские ученые создали мусоровоз-гибрид

Российские ученые из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали мусоровоз-гибрид, способный одновременно работать на двигателе внутреннего сгорания и на электрической тяге, передает РИА Новости.

Отмечается, что новое устройство будет бесшумно передвигаться по улицам городов, при этом не выбрасывая в атмосферу парниковые и ядовитые газы. Двигатель внутреннего сгорания машина будет использовать только при переезде между населенными пунктами, для более высокой скорости передвижения.

Мусоровоз создан на шасси автомобиля «Урал», его максимальная скорость составляет 90 км в час на обычном двигателе и 60 км в час — на аккумуляторе.

В ЮУрГУ отметили, что уже приступили к первым испытаниям автомобиля. Он уже успел проехать 100-километровую дорогу от Златоуста до Миасса и обратно без подзарядки.

В сентябре сообщалось, что Российский экологический оператор (РЭО) разработал для регионов схемы, позволяющие оперативно обновлять данные по контейнерным площадкам и мусорным полигонам в специальных электронных схемах.

Ранее в России призвали изменить правила расчета платы за вывоз мусора.