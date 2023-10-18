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Российскому школьнику во время урока сломали нос

В Северной Осетии школьника избили на уроке и сломали нос

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Depositphotos

Школьнику сломали нос на уроке в Пригородном районе Северной Осетии. Об этом сообщает Telegram-канал »ЧП / Владикавказ».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 17 октября в школе села Ногир. Во время второго урока несколько учеников девятого класса избили десятиклассника и сломали ему нос.

Весной в этой школе случился похожий инцидент, передает «ЧП / Владикавказ». Группа учащихся седьмого класса напала на ученика девятого класса и избила до потери сознания. Пострадавший до сих пор проходит лечение в связи с полученной черепно-мозговой травмой.

«А если в следующий раз случится уже непоправимое?» — задает вопрос подписчик Telegram-канала.

Ранее школьники в Башкирии напали на одноклассницу во время урока и отбили ей селезенку.

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