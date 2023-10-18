Россияне рассказали, как часто обновляют мебель и декор в квартире

Чаще всего россияне меняют интерьер дома, если обстановка надоела и хочется перемен. Только 4% обновляют мебель и декор к Новому году и другим праздникам. Это показало исследование «ВсеИнструменты.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство россиян (36%) обновляют мебель и декор примерно раз в 3-5 лет. Четверть (26%) делают это реже, чем раз в 5 лет. Один раз в 1-3 года проводят обновление квартиры 13% опрошенных, еще 7% — каждый год. Каждый пятый россиянин (18%) еще ни разу не проводил дома ремонт и не обновлял мебель в квартире.

Чаще всего россияне меняют интерьер из-за того, что он надоел и хочется что-то поменять (45%). Второй по популярности причиной смены обстановки в квартире является поломка тех или иных предметов мебели или потеря свежего внешнего вида (39%). Еще в четверти случаев (25%) россияне делают ремонт или обновляют мебель при въезде в новую квартиру. Меньше всего респондентов (4%) ответили, что меняют интерьер к Новому году и другим праздникам. Создают праздничную атмосферу чаще всего жители Уфы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Ярославля, а также Воронежа и Волгограда.

Каждый пятый россиянин (19%) планирует успеть обновить мебель и декор до конца этого года. Однако 81% не планируют этого делать. В большинстве случаев россияне хотели бы обновить мебель для кухни (36%), детской комнаты (30%), спальни и гардероба (по 21%). Еще 18% задумали заменить мебель и декор в ванной комнате, а 17% будут покупать аксессуары для дома и системы хранения. 12% будут менять люстры и светильники.

Из тех, кто задумал замену мебели и декора до конца года, 26% опрошенных планируют уложиться в сумму от 50 до 100 тыс. рублей. Каждый пятый (22%) закладывают от 100 до 150 тыс. рублей, а 19% — от 150 до 200 тыс. рублей. Еще 21% опрошенных рассчитывают потратить до 50 тыс. рублей на обновление квартиры. Остальные варианты ответа не набрали большого количества голосов.

31% россиян не испытывают никаких сложностей с подбором товаров, так как они четко знают, что им нужно. 19% просматривают идеи оформления интерьеров, чтобы вдохновиться, что также помогает им в процессе выбора товаров. 17% россиян успешно используют в обновлении обстановки дома полученный ранее опыт. Еще 14% следуют советам блогеров, а 8% знают надежные магазины с широким ассортиментом, где есть все, что нужно.

Ранее были названы правила, которые помогут гармонично вписать картины в интерьер квартиры.