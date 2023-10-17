Студентка обвинила пилота в домогательствах во время полета

В Индии пилота пассажирского самолета подозревают в развратных действиях. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел, когда пилот в нерабочее время решил совершить полет из Бангалора в Пуну. По словам 20-летней студентки, сначала мужчина заставил ее сесть рядом, затем предложил выпить, но она отказалась.

После того, как пассажир после паузы заговорил с девушкой, она попыталась уйти и занять свое место. Девушка жаловалась на мужчину бортпроводницам, но они не предприняли каких-либо мер.

В результате пассажирка написала сообщение сотрудникам перевозчика, у которого работал пилот. Девушка заявила, что после этого с ней никто не связался. В авиакомпании, в свою очередь, сообщили о проведении внутреннего расследования. Завершить процесс не удалось, так как сама пассажирка не выходила на связь.

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