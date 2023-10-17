Беременная женщина получила травму живота во время ДТП в Петербурге

В Петербурге беременную женщину госпитализировали с закрытой травмой живота после того, как ее сбила машина. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Большом Сампсониевском проспекте. По версии правоохранителей, 38-летняя петербурженка ехала по дороге, но не смогла остановиться перед «зеброй», поэтому наехала на беременную женщину.

Медики оперативно прибыли на место и направили пострадавшую в больницу. У пациентки диагностировали повреждение позвоночника и закрытую травму живота. Из-за тяжелого состояния беременную направили в шоковую реанимацию. О ее состоянии после госпитализации не сообщается.

Ранее в Татарстане медики по частям собрали лицо беременной женщины, лицо которой разорвала собака.