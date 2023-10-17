Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Беременная женщина получила травму живота во время ДТП в Петербурге

В Петербурге машина наехала на беременную женщину

close
100%
Freepik

В Петербурге беременную женщину госпитализировали с закрытой травмой живота после того, как ее сбила машина. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Большом Сампсониевском проспекте. По версии правоохранителей, 38-летняя петербурженка ехала по дороге, но не смогла остановиться перед «зеброй», поэтому наехала на беременную женщину.

Медики оперативно прибыли на место и направили пострадавшую в больницу. У пациентки диагностировали повреждение позвоночника и закрытую травму живота. Из-за тяжелого состояния беременную направили в шоковую реанимацию. О ее состоянии после госпитализации не сообщается.

Ранее в Татарстане медики по частям собрали лицо беременной женщины, лицо которой разорвала собака.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий