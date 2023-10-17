Новым зампредом комитета по экономической политике Госдумы стал депутат Сергей Алтухов

Депутат Госдумы от «Единой России» из числа новой волны Сергей Алтухов назначен заместителем председателя комитета по экономической политике парламента страны, сообщили в пресс-службе партии. Такое решение принято на пленарном заседании Госдумы.

Представители ЕР уточнили, что на своей должности Сергей Алтухов будет курировать вопросы регулирования рынка алкоголя и табака, перспективные направления экономического развития черноморских курортов и поддержку новых высокотехнологичных производств.

Сергей Алтухов в октябре 2021 года избран депутатом Госдумы от Краснодарского края, куда входят популярные черноморские курорты Геленджик и Туапсе, промышленный и транспорто-логистический хаб Новороссийск, а также 2 предгорных района — Горячеключевской и Северский.

В ходе весенней сессии Сергей Алтухов запомнился предложением запретить продвигать и продавать винодельческую продукцию из недружественных России стран на предприятиях общепита и в транспорте и обязать заместить ее отечественной продукцией.

Алтухов стал автором законопроектов по поддержке отечественных виноделов, внедрению цифрового рубля, легализации майнинга и криптовалют, запрета для офшорных компаний на участие в концессионных соглашениях в ЖКХ.

Кроме того, парламентарий ведет законотворческую работу по интеграции новых регионов в правовое поле России в части перезапуска экономики, создания условий для инвестиций в эти территории и их опережающего экономического развития.

Также в партии добавили, что депутат оказывает шефскую помощь жителям Рубежного со стройматериалами и гуманитарными грузами. Передает необходимое оборудование и обмундирования добровольческим казачьим формированиям БАРС в зоне СВО.