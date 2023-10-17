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Новым зампредом комитета по экономической политике Госдумы стал депутат Сергей Алтухов

Депутат Алтухов будет курировать поддержку высокотехнологичных производств

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Пресс-служба «Единой России»

Депутат Госдумы от «Единой России» из числа новой волны Сергей Алтухов назначен заместителем председателя комитета по экономической политике парламента страны, сообщили в пресс-службе партии. Такое решение принято на пленарном заседании Госдумы.

Представители ЕР уточнили, что на своей должности Сергей Алтухов будет курировать вопросы регулирования рынка алкоголя и табака, перспективные направления экономического развития черноморских курортов и поддержку новых высокотехнологичных производств.

Сергей Алтухов в октябре 2021 года избран депутатом Госдумы от Краснодарского края, куда входят популярные черноморские курорты Геленджик и Туапсе, промышленный и транспорто-логистический хаб Новороссийск, а также 2 предгорных района — Горячеключевской и Северский.

В ходе весенней сессии Сергей Алтухов запомнился предложением запретить продвигать и продавать винодельческую продукцию из недружественных России стран на предприятиях общепита и в транспорте и обязать заместить ее отечественной продукцией.

Алтухов стал автором законопроектов по поддержке отечественных виноделов, внедрению цифрового рубля, легализации майнинга и криптовалют, запрета для офшорных компаний на участие в концессионных соглашениях в ЖКХ.

Кроме того, парламентарий ведет законотворческую работу по интеграции новых регионов в правовое поле России в части перезапуска экономики, создания условий для инвестиций в эти территории и их опережающего экономического развития.

Также в партии добавили, что депутат оказывает шефскую помощь жителям Рубежного со стройматериалами и гуманитарными грузами. Передает необходимое оборудование и обмундирования добровольческим казачьим формированиям БАРС в зоне СВО.

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