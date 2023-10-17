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Полицейский при досмотре застрелил мужчину, который отсидел 16 лет ни за что

AP: полицейский в США застрелил мужчину, отсидевшего 16 лет по ложному приговору

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Anne Arundel County Police/AACOPD/Twitter.com

В США сотрудник правоохранительных органов при досмотре застрелил мужчину, который ранее отсидел в тюрьме 16 лет по ошибочному приговору. Об этом пишет Associated Press.

«Чернокожий мужчина, который более 16 лет провел в тюрьме во Флориде по ложному приговору, был застрелен помощником шерифа в Джорджии после остановки автомобиля для проверки», — сказано в сообщении агентства.

По данным СМИ, 53-летний Леонард Аллен Кюр был осужден на пожизненное заключение за ограбление аптеки в 2003 году.

Позднее экспертная комиссия обнаружила у мужчины алиби, которое суд ранее не стал принимать во внимание, и в 2020 году Кюра отпустили.

Бюро расследований Джорджии (GBI) сообщило, что когда автомобиль Кюра остановили для проверки в этом штате, мужчина стал вести себя агрессивно. Полицейский якобы пытался успокоить его при помощи дубинки и электрошокера, но тот продолжил оказывать сопротивление, и тогда шериф открыл по Кюру огонь.

Ранее к 22,5 года лишения свободы приговорили полицейского Дерека Шовина, который убил афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года при задержании. Он признал свою вину в превышении должностных полномочий.

Гибель Флойда вызвала огромный общественный резонанс и дала начало движению Black Lives Matter, выступающему против расизма и насилия в отношении чернокожих.

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