Сотрудник фонда «Защитники Отечества» назвал инцидент в Кирове недопустимой ситуацией

У каждого может случиться эмоциональный всплеск, но проявлять агрессию нельзя. Тот факт, что человек является патриотом страны, участником специальной военной операции, вставшим на защиту Родины, не позволяет ему переходить рамки приличия. Таким мнение с «Газетой.Ru», комментируя нападение подопечного фонда «Защитники Отечества» на сотрудников кировского филиала организации, поделился ветеран боевых действий в зоне СВО, социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» по Санкт-Петербургу Евгений Шувалов.

«Мы все стоим в одном строю и делаем общее дело — участники специальной военной операции, родственники военнослужащих, и те, кто в тылу оказывают поддержку ребятам, находящимся на передовой. Мы как единый часовой механизм, где важна каждая деталь. Поэтому даже в случае недопонимания нельзя допускать внутренних конфликтов. Произошедшая в Кирове ситуация — недопустима», — заявил Евгений Шувалов.

Социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» отметил, что люди обращаются в организацию, когда им требуется помощь с оформлением документов, устройством ребенка в детский сад или вуз и решением прочих житейских вопросов. Кто-то нуждается в словах поддержки или помощи психолога.

«Всех нужно выслушать, задать уточняющие вопросы, поскольку порой проблема кроется глубже той, с которым пришел посетитель, и в ходе общения социальных координаторов с подопечными филиалов фонда выявляются другие моменты, требующие решений. Сотрудники фонда во всем пытаются помочь обратившимся, но даже если подопечному организации кажется, что он не был услышан, нельзя таким образом заявлять о себе», — добавил ветеран боевых действий.

Поведение участника СВО Максима Иванова в филиале фонда «Защитники Отечества» по Кировской области он назвал некорректным и неадекватным.

Ранее стало известно о задержании полицией в Кирове участника СВО Максима Иванова, пребывающего в бессрочном отпуске по ранению, напавшего на сотрудников фонда «Защитники Отечества». Трое человек обратились в больницу. Причиной конфликта стало то, что по мнению Иванова, фонд не оказывает помощи в решении его вопросов и не может выдать удостоверение ветерана боевых действий.

В кировском филиале фонда отмечают, что сотрудники оказывают Иванову сопровождение с июля и уже помогли ему решить много вопросов.

«Несмотря на этот инцидент, мы продолжим оказывать Максиму помощь и поддержку в решении его вопросов, как ветерану СВО, который, к тому же, награжден государственными наградами», — сообщается в Теlegram-канале организации.