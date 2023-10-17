Стало известно о повреждении еще одного кабеля в Балтийском море

Руководитель министерства обороны Швеции Пол Йонссон заявил, что телекоммуникационный подводный кабель между Швецией и Эстонией получил повреждения, их причины выясняются. Об этом сообщает Aftonbladet.

Министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявил, из-за того что кабель простирается между Эстонией и Швецией сложно установить, что стало причиной нанесенного ущерба, но это не полный разрыв кабеля.

Главы ведомств подчеркнули, что вероятно повреждения нанесли в то же время, что и на газопроводе Balticconnector из Эстонии в Финляндию.

До этого стало известно, что контейнеровоз Newnew Polar Bear, принадлежащий Китайской Народной Республике и ходящий под флагом Гонконга, находился недалеко от эстонско-финского газопровода Balticconnector, когда на нем произошла утечка.

8 октября на газопроводе Balticconnector, проходящим между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски, обнаружили падение давления. Газопровод перекрыли, было начато расследование. Впоследствии в финской криминальной полиции проинформировали, что повреждение расследуется как «вандализм».

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