«Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали в зону СВО крупную партию оборудования

«Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали спецподразделению ВС РФ крупный груз с оборудованием, сообщается на сайте партии. В ближайшее время оно будет доставлено в зону СВО.

В состав груза вошли квадрокоптеры с обновленным ПО, баллистические шлемы, бронежилеты и аксессуары к ним, тепловизионные прицелы, предназначенные для ведения наблюдения и стрельбы при любой освещенности, гибридные тепловизионные бинокли с двумя оптическими каналами, а также быстросъемные дульные тормозы. Всего было отправлено более 230 единиц спецтехники стоимостью свыше 30 млн рублей.

«Все, что мы ежедневно отправляем на фронт, мы формируем под конкретные запросы подразделений. Подбираем такую технику, которая уже себя зарекомендовала в бою, которой удобно пользоваться бойцам, которая позволяет им эффективно решать боевые задачи», — отметил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

В свою очередь генеральный директор фонда «Наша Правда» Александр Бровченко добавил, что на всех квадрокоптерах Mavic уже установлена последняя версия прошивки.

«На Matrice сейчас также устанавливается новейшая прошивка. Все это позволяет безопасно и эффективно использовать эту технику в условиях боя», — сказал он.

Напомним, с апреля «Единая Россия» вместе с фондом «Наша Правда» передала на фронт технику и оборудование более чем на миллиард рублей. Их получили подразделения 1-го армейского корпуса, 58-й армии, 4-й армии ВВС и ПВО, воинские части ВДВ и другие подразделения.