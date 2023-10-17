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В Подмосковье объявили лучшего водителя скорой помощи

Финал конкурса водителей скорой помощи прошел в Московской области

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Московская областная станция скорой помощи подвела итоги конкурса водителей. Финал состоялся в Подольске, в нем приняли участие 18 водителей – победители отборочных испытаний, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Работа водителя скорой помощи имеет особое значение. От его профессиональных действий зависит, насколько быстро бригада успеет приехать на вызов к пациенту, а также доставка пациента в стационар. И наша задача - поддержать водителей, работающих на областной станции скорой помощи. В результате состязаний определен победитель, а также 2 призера, занявшие 2-е и 3-е места – они получат денежную премию в размере 110 тыс. рублей, 70 тыс. рублей и 50 тыс. рублей соответственно», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

К участию допускались водители, проработавшие на Московской областной станции скорой медицинской помощи не менее полугода. Участники соревновались в практической части – выполнении различных фигур и элементов, а также в знании оборудования, находящегося в автомобиле скорой помощи, и правил ГИБДД.

В результате победителем стал Андрей Рекунов, работающий на Красногорской подстанции. А 2-е и 3-е места заняли Павел Козлов и Алексей Вороньков, водители Дмитровской подстанции.

Специальный приз за победу в теоретической части конкурса профессионального мастерства водителей скорой помощи получил Николай Лукоянов, работающий в Орехово-Зуеве.

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