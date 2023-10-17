ГД приняла в первом чтении законопроект о повышении акцизов на табак и вино

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение в 2024 году ставок акцизов на сигареты и вино. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предусматривает повышение с 1 января 2024 года ставок акцизов на табачные изделия на 3% с последующей индексацией. Стоимость акцизных марок на жидкости для электронных сигарет вырастут вдвое.

В результате акциз на сигареты и папиросы в 2026 году превысит 4,1 тыс. рублей.

Законопроект также предусматривает увеличение акцизов в 2024 году на вина — до 108 рублей за литр. Через три года эта цифра достигнет 116 рублей.

В кабмине заявили, что благодаря повышению акцизов федеральный бюджет дополнительно получит в 2024 году порядка 39 млрд рублей, в 2025 году — 52 млрд рублей, в 2026 году — 59 млрд рублей.

12 октября алкогольные компании в РФ попросили повысить минимальную стоимость водки. Такую необходимость предприниматели объяснили растущими акцизами и подорожанием импортной упаковки.

Ранее в России резко вырос импорт пива.