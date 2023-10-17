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Общественники потребовали проверить блогера Эдварда Била из-за видео с бездомными

Блогера Эдварда Била проверит прокуратура из-за видео с бездомными

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Edward Bil/YouTube.com

Блогера Эдварда Била проверит прокуратура из-за его видео с избиением бездомных людей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На мужчину правоохранителям пожаловалось религиозное общество «Братство Морозов-Златоуст». Их возмутили материалы, на которых блогер переодевается в пенсионерку и наносит травмы бездомным.

По мнению участников общества, таким образом Эдвард Бил оскорбляет достоинство человека и другие качества. Они полагают, что подобные видео негативно влияют на его молодых зрителей, у которых таким образом размываются духовно-нравственные ценности.

Организация ранее уже подавала иск в отношении блогера Амирана Сардарова. Представители общества потребовали десять миллионов рублей за моральный ущерб.

Ранее на Урале поймали треш-блогера, который приставал к пожилым женщинам.

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