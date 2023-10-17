Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, как бороться с «бытовыми рецидивистами» в жилом доме

Депутат Разворотнева посоветовала жаловаться в полицию на мусор у подъездов

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Соседей, которые не доносят свой мусор до контейнерных площадок и оставляют его у подъезда, можно привлечь к административной ответственности. Об этом «Газете.Ru» рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Депутат посоветовала попытаться поговорить с «бытовыми рецидивистами», прежде чем звонить в полицию.

«Такие действия могут быть квалифицированы как нарушение санитарных норм или нарушение общественного порядка. Для того, чтобы зафиксировать нарушение, необходимо вызвать участкового, но очень важно зафиксировать момент складировании мусора. Если дом оснащен камерами, то сделать это достаточно легко. Если камер нет, то придется застигнуть человека на месте преступления. Видеосвидетельства соседей будут приняты органами внутренних дел, человеку выпишут административный штраф. Но проще и правильнее всего с такими товарищами разговаривать, потому что никому не хочется, чтобы соседи смотрели на тебя косо и высказывали претензии. Для начала переговорить, предупредить, что будете обращаться в полицию. Если это не подействует, если человек злостный бытовой рецидивист, то тогда уже привлекать надзорные или правоохранительные органы», — объяснила депутат.

Разворотнева отметила, что если из-за мусора возле подъезда в доме заведутся тараканы, то наказать виновника будет сложнее.

«За все нарушения в доме контролирующие органы обычно призывают к ответу управляющую организацию. Обеспечение благоприятных условий проживания в доме, в том числе своевременная уборка мусора из мусороприемной камеры, содержание ее в чистоте — это ответственность управляющей компании. Органы надзора будут предъявлять претензии управляющей компании, а уже управляющая компания будет подавать в суд и собирать доказательства, что несет ответственность конкретный гражданин. Это долгий путь, и, скорее всего, издержки здесь будут просто несопоставимы с результатом», — заключила политик.

Ранее в Госдуме рассказали, как бороться с шумными соседями по даче.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий