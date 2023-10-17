В Госдуме рассказали, как бороться с «бытовыми рецидивистами» в жилом доме

Соседей, которые не доносят свой мусор до контейнерных площадок и оставляют его у подъезда, можно привлечь к административной ответственности. Об этом «Газете.Ru» рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Депутат посоветовала попытаться поговорить с «бытовыми рецидивистами», прежде чем звонить в полицию.

«Такие действия могут быть квалифицированы как нарушение санитарных норм или нарушение общественного порядка. Для того, чтобы зафиксировать нарушение, необходимо вызвать участкового, но очень важно зафиксировать момент складировании мусора. Если дом оснащен камерами, то сделать это достаточно легко. Если камер нет, то придется застигнуть человека на месте преступления. Видеосвидетельства соседей будут приняты органами внутренних дел, человеку выпишут административный штраф. Но проще и правильнее всего с такими товарищами разговаривать, потому что никому не хочется, чтобы соседи смотрели на тебя косо и высказывали претензии. Для начала переговорить, предупредить, что будете обращаться в полицию. Если это не подействует, если человек злостный бытовой рецидивист, то тогда уже привлекать надзорные или правоохранительные органы», — объяснила депутат.

Разворотнева отметила, что если из-за мусора возле подъезда в доме заведутся тараканы, то наказать виновника будет сложнее.

«За все нарушения в доме контролирующие органы обычно призывают к ответу управляющую организацию. Обеспечение благоприятных условий проживания в доме, в том числе своевременная уборка мусора из мусороприемной камеры, содержание ее в чистоте — это ответственность управляющей компании. Органы надзора будут предъявлять претензии управляющей компании, а уже управляющая компания будет подавать в суд и собирать доказательства, что несет ответственность конкретный гражданин. Это долгий путь, и, скорее всего, издержки здесь будут просто несопоставимы с результатом», — заключила политик.

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