Более 340 тысяч человек подали заявки на участие во всероссийском семейном конкурсе

С момента запуска конкурса «Это у нас семейное» заявки на участие в нем подали более 60 тыс. семей — это свыше 340 тыс. человек. Об этом на первом заседании наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Также на заседании было принято решение об уменьшении возраста младших участников семейных команд с 6 до 5 лет и утверждены первые 8 заданий дистанционного этапа.

«Объявив 1 сентября о запуске конкурса «Это у нас семейное», президент России сказал, что это будет самый народный конкурс на платформе «Россия — страна возможностей», и, как всегда, оказался прав. Сегодня на участие в нем зарегистрировалось 340 тыс. человек, и прием заявок еще продолжается — до 4 ноября», — отметил Сергей Кириенко.

Он уточнил, что участие в конкурсе дает семьям возможность выиграть по 5 млн. рублей на улучшение жилищных условий. Не менее интересным призом Кириенко назвал уникальные путешествия по самым удивительным местам страны.

По словам первого замруководителя администрации президента, семейные команды являются предметом гордости для России.

«Самое главное, чтобы в результате конкурса об этиx людях, их традициях и династиях узнала вся наша большая страна», — отметил он.

Также Кириенко рассказал о некоторых участниках конкурса. Среди них — Василий и Евдокия Безруковы из поселка Кулебаки Нижегородской области, в ноябре пара отметит 70 лет совместной жизни.

Самая многочисленная на данный момент команда — семья Ольховских из Забайкальского края, воспитывающая 26 детей, 23 из которых приемные.

Генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей», ректор президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров сообщил, что к российским семейным командам присоединились родственники более чем из 60 стран.

«Заявочная кампания еще продолжается. В ноябре-декабре пройдет дистанционный этап. Нам очень важно, чтобы в выполнении заданий конкурса участвовали представители всех поколений. В 2024 году с марта по май планируем провести окружные финалы, а летом — финал», — отметил он.

О старте проекта 1 сентября в Мастерской управления «Сенеж» в рамках открытого урока «Разговоры о важном» объявил президент России Владимир Путин.