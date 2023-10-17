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Ресторан «Раки и гады» вспыхнул в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону вспыхнуло здание ресторана «Раки и гады»

В Ростове-на-Дону вспыхнуло здание, где находится модный среди туристов ресторан «Раки и гады». Об этом сообщает Telegram-канал «Тютина».

По информации Telegram-канала, расположенное на улице Шаумяна здание ресторана «Раки и гады» загорелось — на кадрах очевидцев видно, как в небо над постройкой поднимается густой серый дым. Причина произошедшего на данный момент не сообщается.

Площадь горения составляет около 100 кв. м, отмечает «Тютина». Тушением огня занимаются 43 сотрудника экстренных служб и 13 единиц техники.

До этого в центре Москвы загорелся мишленовский ресторан Twins Garden. Предварительно, в заведении вспыхнула вытяжка. Из здания эвакуировали 15 человек. Пожар удалось быстро ликвидировать.

Ранее крупный пожар произошел в автосервисе на востоке Москвы.

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