Десятимесячному ребенку в больнице ввели препарат для усыпления животных

В больнице на Кубани десятимесячному ребенку ввели препарат для усыпления животных. Об этом сообщает kp.ru.

По информации издания, десятимесячная девочка лежала в реанимации ГБУЗ «Темрюкская ЦРБ» с термическим ожогом, ей ставили капельницы. Во время ночного дежурства одна из медсестер отсоединила систему для вливания растворов от катетера и промыла его раствором, в который по ошибке добавила «Тиопентал натрия», который используется для наркоза и усыпления животных.

«Препарат запрещен для продажи в открытом доступе, используется исключительно в больницах — оказывает сильное наркотическое действие. После введения наркоза пациенту либо надевают кислородную маску, либо вставляют трубку», — объяснил врач-реаниматолог Николай Чернышук, передает издание.

После произошедшего состояние ребенка резко ухудшилось. Медикам не удалось спасти девочку. Все произошло на глазах у ее матери. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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