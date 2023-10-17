Стала известна дата рассмотрения Радой закона о запрете УПЦ

Депутаты Верховной рады рассмотрят законопроект о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) 19 октября. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на источник в парламенте.

«19 октября 2023 года Верховная рада рассмотрит в первоочередном порядке законопроект №8371 о запрете Украинской православной церкви», — уточнили в публикации.

По данным журналистской организации, ранее вопрос о принятии закона замыкал повестку дня, но теперь его собираются рассмотреть одним из первых.

В пояснительной записке украинского парламента отметили, что проект предлагает внести изменения в законодательство, для предотвращения деятельности на Украине религиозных организаций, которые управляются из другого государства.

Во Всемирном совете церквей (ВСЦ) сочли, что законопроект о запрете УПЦ нарушает международные нормы свободы вероисповедания.

9 октября в Раду внесли законопроект о ликвидации на Украине религиозных организаций, чьи представители совершали преступления против основ национальной безопасности Украины.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что на Украине физически уничтожают каноническую православную церковь.