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Экс-заммэра в Мурманской области задержали по подозрению в педофилии

Экс-заммэра Североморска Миронова задержали по подозрению в растлении 13-летней

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Эдуард Миронов/VK

Бывшего заммэра Североморска в Мурманской области и одного из основателей местной «Юнармии» Эдуарда Миронова задержали по подозрению в домогательствах к школьнице. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, 55-летнего чиновника заподозрили в том, что в течение двух месяцев он домогался семиклассницы. По версии силовиков, летом 2023 года мужчина приводил 13-летнюю девочку к себе домой, где совершал в ее отношении развратные действия.

Миронов занимал пост заммэра ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование) Североморск по вопросам социальной сферы и молодёжной политики. До этого он 17 лет работал начальником отдела по делам молодежи, физкультуры и спорта в администрации города. Чиновник возглавляет североморский поисковый отряд «Ваенга», в 2017 году он стоял у истоков местного отделения «Юнармии». В последние годы чиновник занимался развитием поисковых отрядов и проводил занятия для детей.

16 октября на Миронова завели уголовное дело за развратные действия в отношении несовершеннолетних. По данным канала, за два дня до этого Миронов проводил теоретические занятия в младших и старших поисковых группах в местной школе: рассказывал о событиях ВОВ в Заполярье, обещал научить детей «лидерству». В этой школе и училась пострадавшая девочка.

Ранее в Перми 35-летного местного жителя признали виновным в изнасиловании десятилетнего ребенка.

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