Историк ответил на критику учебника истории

Критиков нового учебника истории России больше всего возмущает включение в программу материалов, отражающих позицию России по актуальным проблемам современности: расширению НАТО на восток, причинам обострения отношений с США и Евросоюзом, обстоятельствам возникновения конфликта Украины и начала СВО. Такое мнение в статье «Что стоит за «правым» и «левым» уклонами в критике нового учебника истории», опубликованной в «Российской газете» высказал историк Юрий Никифоров.

Автор материала перечисляет фамилии критикующих учебник общественных деятелей и обращает внимание на то, что они признаны в России иногентами. Эксперт отмечает, что критики объявили раздел, посвященный новейшей истории страны, имеющим исключительно пропагандистский характер.

«Все это показное негодование по поводу «внедрения единомыслия» — абсолютно на пустом месте. Обличаемый образовательный «канон» в области истории задается вовсе не авторами конкретного учебника, а документами, имеющими для государственных образовательных учреждений нормативно-правовой характер», — заявляет Юрий Никифоров.

Он уточняет, что с 2014 года содержание всех допущенных к использованию в школе учебников уже соответствовало «единому канону» с точки зрения целей и задач исторического образования, а также «содержательному ядру», определенному Историко-культурным стандартом (ИКС).

«Среди них не было таких, которые можно было бы расценивать как «альтернативный», где содержался бы принципиально иной перечень исторических событий или героев, предлагались бы другие модели объяснения явлений и процессов», — добавляет эксперт.

По мнению Никифорова, призывы вернуться к вариативности учебников означают стремление разрушить этот «канон».

«Во что это могло бы вылиться на практике? К отказу от единого ядра содержания курса «История» (отмену ИКС), что повлечет за собой невозможность проведения государственной итоговой аттестации (экзамена) по предмету и, в конечном счете, — лишение истории статуса учебного предмета основной образовательной программы (федеральной) и превращение ее в факультатив», — поясняет автор статьи.

Он не исключает, что критики учебника желают, чтобы школьники вообще не имели представления о постсоветском периоде истории и не заинтересованы в том, чтобы детям предлагали самим делать выводы, основываясь на официальных документах эпохи.

«Критики учебника уверены, что их-то идеологические предпочтения обязательно должны быть навязаны обществу — ну, или хотя бы детям», — резюмирует историк.