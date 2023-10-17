Две российские пенсионерки попались на торговле героином

В Раменском районе Подмосковья двух пожилых женщин задержали по подозрению в торговле наркотиками. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Двух пенсионерок 61 года и 67 лет задержали за продажу 500 граммов героина, у женщин обнаружено и изъято три полимерных пакета и 34 свертка с запрещенным веществом.

По данным правоохранителей, жительницы Раменского занимались расфасовкой наркотического вещества на небольшие дозы и развозили героин по местам закладок.

Заняться криминальным бизнесом решила младшая из женщин, связь с поставщиками она поддерживала в одном из мессенджеров, затем вместе с подругой забирала наркотик из тайников.

Одну из злоумышленниц задержали на рабочем месте в поселке Быково, у нее изъяты три пакета с наркотическим веществом. Ее подругу арестовали возле ее дома в Раменском, при обыске в ее квартире найдены 34 свертка с героином.

Обе подозреваемые арестованы и заключены под стражу, возбуждено уголовное дело.

Ранее у водителя-экспедитора Ozon в автомобиле с нецензурной наклейкой нашли три килограмма наркотиков.