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Две российские пенсионерки попались на торговле героином

В Подмосковье двух пенсионерок задержали за торговлю наркотиками

В Раменском районе Подмосковья двух пожилых женщин задержали по подозрению в торговле наркотиками. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Двух пенсионерок 61 года и 67 лет задержали за продажу 500 граммов героина, у женщин обнаружено и изъято три полимерных пакета и 34 свертка с запрещенным веществом.

По данным правоохранителей, жительницы Раменского занимались расфасовкой наркотического вещества на небольшие дозы и развозили героин по местам закладок.

Заняться криминальным бизнесом решила младшая из женщин, связь с поставщиками она поддерживала в одном из мессенджеров, затем вместе с подругой забирала наркотик из тайников.

Одну из злоумышленниц задержали на рабочем месте в поселке Быково, у нее изъяты три пакета с наркотическим веществом. Ее подругу арестовали возле ее дома в Раменском, при обыске в ее квартире найдены 34 свертка с героином.

Обе подозреваемые арестованы и заключены под стражу, возбуждено уголовное дело.

Ранее у водителя-экспедитора Ozon в автомобиле с нецензурной наклейкой нашли три килограмма наркотиков.

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