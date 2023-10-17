Стало известно, кто мог придумать историю с «когтем крысы»

История с «когтем крысы» в сосиске «Стародворских колбас» могла быть задумана за пределами России, сообщается на сайте делового журнала «Профиль».

После публикации этой истории Роспотребнадзор провел проверку, но никаких нарушений на предприятии найдено не было. Позже выяснилось, что ЗАО «Стародворские колбасы» в июле 2023 года проходило плановую проверку Роспотребнадзора, которая подтвердила полную безопасность предприятия, в том числе по программе по недопущению вредителей на производстве и санитарно-гигиеническим нормам. В свою очередь, ФГБУ «ВНИИЗЖ» также провело исследование сосисок производства «Стародворских колбас» на ДНК грызунов, результат оказался отрицательным.

Как отмечается в деловом журнале «Профиль», «если разобраться, это была попытка опорочить не только результаты деятельности конкретной компании, а всей пищевой отрасли в целом, что, по сути, наносит урон продовольственной безопасности страны».

«Тут поневоле вспомнишь деятельность скандальной структуры – украинского ЦИПСО, который постоянно применяет все более новые изощренные формы и инструменты в психологической войне с нашей страной. Все эти вбросы, направленные против стратегической отрасли, вполне могут быть задуманы далеко за пределами России», — отмечается в материале делового журнала «Профиль».

Продукция холдинга «Аби» («Вязанка», «Стародворье», «Баварушка», «Сливушки» и «Горячая штучка») экспортируется в более чем 10 зарубежных стран.

Напомним, 30 сентября в российских СМИ появилась информация, что гражданин из Кургана обнаружил коготь крысы в сосисках под брендом «Сливушки».