Власти подтвердили, что полиция нейтрализовала подозреваемого в совершении теракта против шведских болельщиков. По данным телеканала RTBF, во время задержания силовики ранили мужчину выстрелом в грудь — сейчас он в реанимации.

У задержанного нашли оружие, похожее на использовавшееся при нападении. Помимо этого сейчас разыскивают еще двух подозреваемых, отметили корреспонденты телеканала.

Трагедия произошла 17 октября. Террорист начал стрелять по болельщикам сборной Швеции из автомата Калашникова в Брюсселе под религиозные крики — прямо перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы — 2024. Жертвами стали два человека. Матч Бельгия — Швеция прервали после первого тайма. Власти Бельгии повышали уровень террористической угрозы до максимального.

Федеральный прокурор страны при этом заявлял, что нет никаких доказательств того, что нападавший мог иметь какое-либо отношение к конфликту между Израилем и палестинскими боевиками.

Ранее в Талибане (организация запрещена в России) прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России)*.