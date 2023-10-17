Россиянин поджег супругу, чтобы отучить от злоупотребления алкоголем

Под Красноярском мужчина поджег супругу, чтобы отучить ее от пьянства. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Нижнеингашском районе. Супружеская пара проводила время на летней кухне, когда мужчина начал критиковать жену за злоупотребление алкоголем. После этого он взял канистру с горючей жидкостью, облил и поджег женщину при помощи спички. На ней загорелась одежда.

В результате супруга мужчины получила ожоги 70% тела. Мужчину вскоре задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении поджигателя возбудили уголовное дело о покушении. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не сообщаются.

Ранее пьяный житель Хабаровска во время ссоры сжег жену.