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Россиянин поджег супругу, чтобы отучить от злоупотребления алкоголем

Под Красноярском мужчина поджег супругу, чтобы отучить от пьянства

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СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Под Красноярском мужчина поджег супругу, чтобы отучить ее от пьянства. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Нижнеингашском районе. Супружеская пара проводила время на летней кухне, когда мужчина начал критиковать жену за злоупотребление алкоголем. После этого он взял канистру с горючей жидкостью, облил и поджег женщину при помощи спички. На ней загорелась одежда.

В результате супруга мужчины получила ожоги 70% тела. Мужчину вскоре задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении поджигателя возбудили уголовное дело о покушении. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не сообщаются.

Ранее пьяный житель Хабаровска во время ссоры сжег жену.

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