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В Хабаровском крае нашли рецидивиста, сбежавшего днем ранее из колонии

В Хабаровском крае поймали судимого за тяжкие преступления рецидивиста после побега из колонии

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В Хабаровском крае поймали судимого за тяжкие преступления рецидивиста, накануне сбежавшего из колонии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, Михаил Мещеряков, который 16 октября сбежал из одиночной камеры, отогнув решетку на окне, был пойман. Его обнаружили утром 17 октября в заброшенном здании неподалеку от колонии.

В 2020 году мужчина «по неосторожности» расправился с человеком и получил в качестве наказания шесть лет строгого режима. В мае этого года заключенного перевели на принудительные работы в поселок Лазо Хабаровского края.

Через некоторое время поведение мужчины вновь стало вызывать опасения, и его отправили в карцер. Рецидивиста уже судили за грабежи, кражи и угоны автомобилей. В связи с побегом ему могут продлить срок еще на четыре года.

Ранее пациент с открытой формой туберкулеза сбежал из диспансера и обокрал продуктовый магазин.

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