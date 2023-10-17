Киргизия ограничила безвизовый режим для иностранных граждан

Правительство Киргизии ввело ограничение безвизового режима для иностранцев. Это необходимо для обеспечения более эффективного управления миграционными потоками и улучшения общей безопасности страны, заявил МИД республики, передает ТАСС.

Кабинет министров Киргизской Республики утвердил положение о порядке пребывания иностранных граждан на территории республики, который предусматривает отмену visa-run.

В МИД отметили, что практика, при которой иностранные граждане часто выезжают за пределы страны и возвращаются обратно с целью продления срока пребывания в стране, теперь будет ограничена введением в действие безвизового режима по принципу 60/120.

При использовании безвизового режима сроком до 60 дней повторный въезд для соответствующей категории иностранцев теперь будет возможен только через 60 дней с момента предыдущего выезда из страны. В отношении граждан, которые могут посещать Киргизию в безвизовом порядке сроком до 90 дней, сроки будут исчисляться по принципу 90/180, уточнили в министерстве.

Там также рекомендовали иностранцам заранее планировать свое пребывание и в случае необходимости оформлять «разрешительные документы».

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