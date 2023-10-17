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Россияне не боятся новой волны коронавируса

Большинство россиян не считают, что пандемия повторится

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Большинство (70%) россиян не боятся новой волны коронавируса и не планируют повторно ревакцинироваться. Каждый третий считает, что вирус ослабевает от штамма к штамму, показал опрос «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Болели ковидом один раз 41% опрошенных. 47% пока не сталкивались с вирусом. При этом 61% от «короны» не прививались. Больше половины — 55% — перенесли болезнь в легкой форме. Со средней тяжестью течения заболевания столкнулись 38% респондентов, но все обошлось без госпитализации.

57% тех, кто болел, имеют последствия ковида. 51% быстро утомляются, у 46% появилась одышка, каждый четвертый после потери обоняния не до конца его восстановил. Также переболевшие опрошенные отметили общее ослабление иммунитета, постоянное подкашливание, выпадение волос, повышенную потливость, проблемы с памятью, сердцем, сосудами и суставами в качестве последствий. 70% опрошенных не считают новые виды вируса опасными и уверены, что пандемия не повторится, а заболевание теперь проходит в более легкой форме.

Поэтому 41% россиян не следят за новостями о ковиде и о новых штаммах не слышали. Каждый четвертый в курсе, что появился новый вид вируса — «пирола». 18% свои знания затормозили на «кракене».

Наиболее эффективной мерой борьбы с нашумевшим вирусом каждый четвертый опрошенный называет самоизоляцию. 22% верят в действенность масочного режима, 20% — в вакцинацию. 13% выступают за отмену массовых мероприятий, еще 15% — за переход на удаленку. Непопулярной мерой борьбы с вирусом россияне считают закрытие границ и обязательное ПЦР-тестирование.

Ранее ученые объяснили, почему COVID-19 у младенцев протекает легко.

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