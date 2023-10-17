Стал известен самый любимый хлеб у россиян

Самым популярным в этом году у россиян оказался белый батон. Это показало исследование СберМаркет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, белый батон заказывают в три раза чаще, чем багет, который занимает второе место в рейтинге предпочтений. Третью и четвертую позиции разделили лаваш и ржаной хлеб. На пятом месте по популярности — бородинский хлеб, который выбирают за узнаваемый и яркий вкус. Аналитики также отметили, что из всех видов быстрее всего набирали популярность багет и чиабатта — в этом году их покупали практически в два раза чаще, чем в 2022 году.

Белый батон лидирует по популярности по всей стране. Но следующие за ним в рейтинге позиции могут меняться в разных регионах. Так, в Москве на втором месте по популярности находится ржаной хлеб. На третьей позиции в столице — багет. А в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону рейтинг меняется: багет стоит на втором месте по предпочтениям покупателей. Третьим в рейтинге Екатеринбурга является бородинский хлеб, а в Ростове-на-Дону это место занимает лаваш.

Все чаще россияне начинают проявлять интерес к диетическому питанию. Так, спрос в период с января по сентябрь 2023 на ржаные, рисовые и гречневые хлебцы увеличился почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Пшеничные и мультизлаковые хлебцы в этом году стали добавлять в корзину чаще на 26% и 14% в сравнении с 2022 годом.

Ранее был назван самый опасный вид хлеба.