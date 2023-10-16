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В Москве резко вырос спрос на квартиры в новостройках

«Известия»: спрос на новостройки в Москве за год вырос на 65%

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Осенью спрос на новостройки в Москве увеличился на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявили аналитики агентства DOLGOV PRO, пишут «Известия».

Эксперты связали возросшую популярность новых квартир со стабилизацией ситуации после летнего повышения ключевой ставки. Рост стоимости квадратного метра в Москве в октябре составляет 17%.

«Наиболее сильную динамику демонстрирует рынок Новой Москвы», — отметил генеральный директор DOLGOV PRO Дмитрий Долгов.

По его словам, именно Новая Москва лидирует по доле ипотеки в Московском регионе — 89% квартир приобретены здесь в кредит. Средняя стоимость квадратного метра в сентябре достигла 240 тыс. рублей, что на 2% больше, чем в августе. Аналитики отметили, что Подмосковье показало менее выраженную динамику роста спроса.

15 октября стало известно, что в России недвижимость начала дорожать медленнее. По мнению экспертов, в дальнейшем это может привести к накоплению предложения и сдерживанию стоимости квадратного метра.

Ранее ЦБ обеспокоился снижением стандартов выдачи ипотеки.

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