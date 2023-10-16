Поэт Энтин рассказал, что Гладков сочинял музыку до последних дней

До последних дней композитор Геннадий Гладков продолжал работать и сочинять музыку, несмотря на болезнь. Об этом телеканалу «360» рассказал его друг, поэт-песенник Юрий Энтин.

Переживший 10 лет назад инсульт, Гладков тяжело болел, напомнил Энтин.

«Тем не менее он продолжал работать, не переставал писать, сочинять. Ему помогали друзья. Со своим ближайшим другом Василием Ливановым даже написал музыку к фильму», — добавил он.

Энтин дружил с Гладковым на протяжении 61 года, они стали соавторами многих песен.

«У него было много планов. Один из них заключался в том, что на послезавтра у него был назначен большой концерт», — рассказал Энтин. Концерт, к слову, решили не отменять.

Напомним, сегодня стало известно об уходе Гладкова из жизни на 89-м году. Он прославился как автор музыки к кино и мультфильмам, в том числе к «Бременским музыкантам», «Малышу и Карлсону» и «Джентльменам удачи». В общей сложности музыка звучит более чем в 110 фильмах и мультипликационных картинах.

Подробнее о творческом пути музыканта – в материале «Газеты.Ru».