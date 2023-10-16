Руководитель Министерства транспорта республики Крым Николай Лукашенко заявил, что работа паромной переправы в Керченском проливе приостановлена из-за сильного ветра. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«15:00 работа Керченской паромной переправы приостановлена по погодным условиям. (Из-за сильного ветра)», — написал Лукашенко.

До этого в пресс-службе Упрдор «Тамань» заявили, что свыше двух миллионов транспортных средств проехало по Крымскому мосту за 2023 год, из них легковых автомобилей — 1,9 млн.

Всего за пять лет существования объекта по Крымскому мосту проехало 24,318 млн транспортных средств.

Крымский мост соединил полуостров Крым и Краснодарский край. Его длина — 19 км, он стал самым протяженным в России. Автомобильную часть конструкции открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день. Первые поезда на полуостров с материковой части страны отправились в конце 2019 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв. По данным Национального антитеррористического комитета, был подорван грузовой автомобиль, из-за чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

Ранее в Госдуме назвали дорожный проект века для России.