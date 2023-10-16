Пассажир напал на водителя маршрутки, на помощь шоферу пришли прохожие

В Улан-Удэ неадекватный пассажир микроавтобуса устроил драку с водителем и бросался на пассажиров. Об этом сообщается в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел в микроавтобусе № 77, в маршрутку сел молодой человек, который начал агрессивно вести себя по отношению к другим пассажирам. Сначала он приставал к девушке, затем к мужчине.

При выходе из автобуса, дебошир открыл водительскую дверь, вытащил шофера на улицу и начал его избивать. В драку вмешались другие пассажиры, они пришли водителю на помощь.

Обратились ли свидетели произошедшего в правоохранительные органы — неизвестно, о характере травм, полученных пострадавшим, также не сообщается.

Ранее водитель Lada избил двух гаишников, попросивших предъявить документы.