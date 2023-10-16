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Бастрыкин ждет доклад из Петербурга о школьнике, которому сломали позвоночник

Бастрыкин поручил доложить о ЧП с ребенком, сломавшим позвоночник в Петербурге

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о ЧП, случившемся в одной из школ на севере Петербурга, где семилетнему мальчику сломали позвоночник, бросив спиной на парту. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Председатель Следственного комитета России поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Прокуратура Санкт-Петербурга уточняет, что во время перемены трое школьников схватили одноклассника за руки и ноги, после чего бросили спиной об стол. После занятий мальчик стал жаловаться на сильные боли в области шеи, родители привезли его в медицинское учреждение.

У пострадавшего диагностирован компрессионный перелом одного из позвонков, от госпитализации семья отказалась. Обратились ли родители первоклассника в правоохранительные органы — неизвестно.

Ранее школьница впала в кому после урока плавания.

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