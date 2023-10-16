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Россияне не отказываются от отдыха в Египте из-за ситуации на Ближнем Востоке

Вице-президент РСТ Барзыкин: отказов от бронирований туров в Египет не было

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Nariman El-Mofty/AP

Ситуация на Ближнем Востоке не повлияла на турпоток в Египет из России. Об этом вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал RT.

Он напомнил, что полет в Египет минует Израиль, поэтому операторы продолжают формировать туры.

«Отказов не было от бронирований»,— подчеркнул эксперт.

По словам Барзыкина, Египет не теряет позиций топ-5 основных выездных направлений на осенне-зимний период.
Вице-президент РСТ отметил, что организованный туризм в Израиль не несет особых потерь, так как данный период не отличается особым потенциалом с точки зрения путешествий в эту страну.

После обострения палестино-израильского конфликта Минэкономразвития порекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в Израиль до нормализации обстановки в стране.

15 октября стало известно, что Шри-Ланка планирует отменить плату за визы для россиян. По словам министра туризма страны Харин Фернандо, соответствующий проект закона уже внесен в правительство.

Ранее эксперты туротрасли назвали самые популярные у россиян зарубежные направления.

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