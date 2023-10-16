В суперфинал «Лидеров России» вышли 27 управленцев Уральского федерального округа

В Екатеринбурге завершился окружной финал пятого конкурса «Лидеры России» в Уральском федеральном округе, сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Всего на участие в пятом сезоне было подано почти 12,8 тыс. заявок от представителей УФО, а 259 человек допущены к очным испытаниям. Победителями стали 27 управленцев из пяти регионов округа. Все они получили право участвовать в юбилейном суперфинале в 2024 году. Следующий окружной финал пройдет во Владивостоке с 20 по 22 октября.

Как подчеркнул генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, все суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей и смогут поучиться у опытных наставников

«В числе лучших управленцев Урала – представители промышленности, строительства и архитектуры, образования, банковской сферы, транспорта и дорожного хозяйства, атомной энергетики, государственной службы, информационных технологий, телекоммуникаций и связи», — сказал он.

Отмечается, что 13-14 октября в ходе конкурсных испытаний эксперты оценивали, как участники проявляют себя в различных управленческих роля. По итогам работы все финалисты получат персональные рекомендации по дальнейшему развитию.

В заключительный день с финалистами конкурса встретился полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев. По его мнению, кадровый вопрос стоял всегда и никогда не был простым.

«Все крупные корпорации, региональные и муниципальные команды постоянно находятся в поиске. Конкурс «Лидеры России» – это лучшая возможность презентовать себя. На конкурсе сложилась культура выявления высококлассных специалистов и формирования кадрового резерва, и по этим правилам играет вся страна», — сказал он.

Также на окружном финале конкурсанты также провели встречи с экспертами кадрового агентства платформы «Россия – страна возможностей» и прошли собеседование у крупных работодателей – партнеров конкурса. В качестве социальных мероприятий провели мастер-классы «Уроки лидерства. Ценностные ориентиры» для школьников Екатеринбурга.

Напомним, конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента РФ Владимира Путина. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.