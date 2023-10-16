Россиянам объяснили, как избавиться от хруста в шее

Массаж и специальные физиопроцедуры помогут избавиться от хруста в шее. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал остеопат Александр Евдокимов. По его словам, проблемой важно заняться как можно раньше, чтобы увеличить шансы полностью ликвидировать скопившиеся в шейном отделе соли и остеофиты.

«Со временем остеофиты разрастаются, становятся большими. Хруст может стать на постоянной основе и уже никуда не денется. Грубое заклинивание шейного отдела позвоночника является ситуацией, когда без остеопата уже не обойтись», — сказал Евдокимов.

Остеопат добавил, что регулярные занятия спортом и утренняя зарядка помогут избавиться от боли в шее.

До этого Евдокимов отмечал, что при некоторых движениях остеофиты могут вызывать повреждения мягких тканей, сосудов, раздражение нервных окончаний и давать болевые ощущения в шейном отделе позвоночника.

Остеопат и невролог Владимир Белаш в свою очередь сообщил, что хруст пальцами не травмирует связочный аппарат и не повреждает суставы. По его словам, это «безобидная привычка», а информация о ее вреде — миф.

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