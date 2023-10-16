Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как избавиться от хруста в шее

Врач Евдокимов: избавиться от хруста в шее помогут остеопатия и физиопроцедуры

close
100%
Freepik.com

Массаж и специальные физиопроцедуры помогут избавиться от хруста в шее. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал остеопат Александр Евдокимов. По его словам, проблемой важно заняться как можно раньше, чтобы увеличить шансы полностью ликвидировать скопившиеся в шейном отделе соли и остеофиты.

«Со временем остеофиты разрастаются, становятся большими. Хруст может стать на постоянной основе и уже никуда не денется. Грубое заклинивание шейного отдела позвоночника является ситуацией, когда без остеопата уже не обойтись», — сказал Евдокимов.

Остеопат добавил, что регулярные занятия спортом и утренняя зарядка помогут избавиться от боли в шее.

До этого Евдокимов отмечал, что при некоторых движениях остеофиты могут вызывать повреждения мягких тканей, сосудов, раздражение нервных окончаний и давать болевые ощущения в шейном отделе позвоночника.

Остеопат и невролог Владимир Белаш в свою очередь сообщил, что хруст пальцами не травмирует связочный аппарат и не повреждает суставы. По его словам, это «безобидная привычка», а информация о ее вреде — миф.

Ранее врач объяснил, о каких проблемах со здоровьем можно узнать по улыбке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий