Олень напал на грибников в Краснодарском крае

В Крымском районе Краснодарского края самец оленя напал на двух мужчин и покалечил их. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Минприроды.

Двое мужчин находились в лесу и проникли на территорию огороженного вольера, где в полувольных условиях содержались дикие животные. Грибники успели пройти километр, когда им навстречу вышел самец благородного оленя, мужчины испугались и начали кричать.

Животное набросилось на них, оба грибника получили различные травмы.

Специалисты предупреждают, что встреча с оленями в период осеннего гона может быть опасна для человека, ни в коем случае нельзя пугать животные и поворачиваться к нему спиной.

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