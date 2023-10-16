Суд 8 ноября рассмотрит протокол на Гарри Каспарова* за неуказание статуса иноагента

Суд 8 ноября рассмотрит протокол на чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в РФ иностранным агентом) за неуказание статуса иноагента, сообщает РИА Новости.

Каспарову грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Ранее Министерство юстиции России внесло в реестр «физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента» бывшего совладельца и главу ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) и чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.

В документе в качестве иностранных источников финансирования Ходорковского указана Украина, Каспарова – Украина и американская Human Rights Foundation.

В начале апреля 2022 года в России был создан реестр «физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента». Первыми в него внесли журналистов Евгения Киселева (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) и Матвея Ганапольского (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом).

Согласно действующему законодательству, в случае выявления деятельности физлица, выполняющего функции иностранного агента, которое не подало заявление (уведомление) в порядке, установленном законом, Минюст России включает данное лицо в список физлиц, выполняющих функции иноагента.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.