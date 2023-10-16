Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд 8 ноября рассмотрит протокол на Гарри Каспарова* за неуказание статуса иноагента

Суд рассмотрит протокол на Каспарова за неуказание статуса иноагента

close
100%
Руслан Кривобок/РИА Новости

Суд 8 ноября рассмотрит протокол на чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в РФ иностранным агентом) за неуказание статуса иноагента, сообщает РИА Новости.

Каспарову грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Ранее Министерство юстиции России внесло в реестр «физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента» бывшего совладельца и главу ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) и чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.

В документе в качестве иностранных источников финансирования Ходорковского указана Украина, Каспарова – Украина и американская Human Rights Foundation.

В начале апреля 2022 года в России был создан реестр «физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента». Первыми в него внесли журналистов Евгения Киселева (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) и Матвея Ганапольского (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом).

Согласно действующему законодательству, в случае выявления деятельности физлица, выполняющего функции иностранного агента, которое не подало заявление (уведомление) в порядке, установленном законом, Минюст России включает данное лицо в список физлиц, выполняющих функции иноагента.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

*  признан в РФ иностранным агентом
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий